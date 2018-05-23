Как улучшить свою память? 7 простых упражнений

23.05.2018 21:42

В повседневной жизни мы привыкли тренировать своё тело, мышцы и даже изменять привычки с помощью специальных упражнений. Разумеется, всё это необходимо для жизни. Но, как же тренировать то, чего не увидишь своими глазами, например, память?

Память – это познавательный процесс, который сложно переоценить. Людей с плохой памятью сопровождает множество неприятностей, связанных с потерей ключей, документов или бытовых предметов. Плохая память мешает поднятию по карьерной лестнице, поскольку, это вредит рабочему процессу. В быту плохая память может быть даже опасной. Например, включенный утюг, который забыли выключить, может стать причиной пожара.

Всё это свидетельствует о том, что развивать память нужно с детства. Но, если проблемы с памятью начались во взрослом возрасте, нужно решать эту проблему как можно скорее.

Существует множество методов улучшения памяти. Например, сегодня можно купить медикаменты, улучшающие её. Но, можно пойти более конструктивным путём – заняться нейробикой. Некоторые упражнения из нейробики представлены в данной статье:

Упражнение 1.

Правше можно периодически писать правой рукой, или выполнять работу по дому, акцентируя внимание на левой руке. Это способствует активизации противоположной стороны мозга, в результате чего она работает более эффективно.

Людям, у которой ведущая рука левая, нужно сделать ведущей правую руку.

Упражнение 2.

Можно стараться отвечать на привычные вопросы оригинально. Например, на типичный вопрос «как дела?» можно ответить очень нестандартно. Но, ответ должен быть сформулирован сразу после того, как вопрос задан. Заранее подготавливать его не нужно.

Упражнение 3.

Нужно стараться мыслить креативно. Для этого можно использовать самые обычные предметы – пластиковые обои, старую мебель и посуду, бумагу, предметы, вышедшие из обихода.

Главное – найти новое применение бытовым предметам, от которых большинство людей стремятся избавиться.

Упражнение 4.

Можно выполнять привычные ритуалы с закрытыми глазами. Для этого, нужно закрыть глаза, и стараться все движения выполнять по памяти, например, переодеваться, чистить зубы, мыться под душем, заправлять постель и т.д.

Упражнение 5.

Можно учить как можно больше стихотворений, а затем их вслух читать по памяти.

Упражнение 6.

Желательно периодически менять свой привычный образ жизни. Например, можно выходные дни проводить как-то нетрадиционно. Например, сходить в этот день в театр, на выставку, записаться в библиотеку. Эмоциональное обновление способствует улучшению всех функций организма.

Упражнение 7.

При походе в магазин можно в уме подсчитывать стоимость товаров. Это поможет не только укрепить память, но и подстраховать себя в случае ошибки кассиров, выдающих чек на покупку.

Самое главное в нейробике – уйти от автоматического мышления. Чтобы улучшить память, совершенно не обязательно пользоваться всеми упражнениями одновременно. Нужно найти лишь те, которые кажутся наиболее интересными, и систематически выполнять их на протяжении нескольких месяцев.

Светлана, www.vitamarg.com