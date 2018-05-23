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Архив - Будь здоров!

Как взбодриться в конце рабочего дня: эффективные методы

23.05.2018 21:55
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Как взбодриться в конце рабочего дня: эффективные методы

Эксперт подсказали, как не уснуть за рабочим столом.

После обеда практически все люди хотят спать, особенно офисные работники.

Калорийный плотный обед, отличная погода за окном и банальная усталость становятся причинами того, что глаза сами по себе начинают закрываться.

Эксперты подсказали, как взбодриться в конце рабочего дня и перестать думать о мягкой подушке и удобной горизонтальной позе:

1. Выпейте чай с имбирем и лимоном, кофе со специями или черный чай с молоком и специями, либо просто пару стаканов прохладной воды.

2. В течение 10-15 минут постарайтесь быть максимально активными в физическом плане - пробегитесь, поприседайте, выполните какие-то известные вам упражнения и так далее.

3. Умойтесь холодной водой и помойте руки до плеч. Мужчинам проще - они могут и вовсе намочить голову под краном с проточной водой и таким образом прийти в себя.

4. Съешьте банан или любой другой фрукт либо свежий овощ.

5. Выйдите на свежий воздух и 5 минут подышите, ведь ваша сонливость может быть продиктована кислородным голоданием.

6. Пообщайтесь с кем-то из коллег на непринужденные темы, устройте небольшое состязание по тому, кто больше знает смешных анекдотов на определенную тему, так вы точно не уснете.

7. Сделайте самомассаж ног и рук, только ваши движения должны быть не плавными, а резкими и быстрыми. Возможно, замедленное кровообращение в конечностях задерживает питательные вещества, от чего и появляется жуткое желание лечь спать прямо сейчас.


Если ни один из представленных методов не работает, тогда вооружитесь всеми одновременно или пересмотрите свой режим дня, возможно, вы просто не высыпаетесь и потому ощущаете сонливость раньше, чем должны.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, работа, советы, бодрость
 
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