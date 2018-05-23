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Архив - Будь здоров!

Названы продукты, способные предотвратить раннее старение

23.05.2018 15:30
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Названы продукты, способные предотвратить раннее старение

Ученые советуют употреблять эти продукты каждый день.

Наверное, большинству женщин, как и мужчин, хотелось бы остановить процессы естественного старения и оставаться молодыми как можно дольше.

Дело не только в измененной с возрастом внешности, а и в утрате физических сил, бодрости духа, снижении когнитивных возможностей, появлении возрастных проблем со здоровьем, что вместе резко ухудшает качество жизни.

Ученые знают, как помочь всем, кто хочет предотвратить ранее старение своего организма. Оказывается, нужно лишь подкорректировать питание, включив в него несколько полезных продуктов.

Что есть, чтобы не стареть?

Овсяная каша. Очищает кишечник и выводит из организма токсины, свободные радикалы и прочие вредные вещества, которые лишь приближают раннее старение.

Черника. Улучшает зрение и предупреждает дальнозоркость, от которой страдает подавляющее большинство людей в возрасте от 45 лет.

Куркума. Эта пряность обладает антивозрастным эффектом, поэтому эксперты советуют употреблять ее всем без исключения и почаще.

Орехи. Ученые говорят, что орехи заботятся о молодости мозга и его функциях. Употребляя ежедневно орехи, человек предупреждает снижение собственного интеллекта.

Авокадо. Благодаря жирным кислотам Омега-3 этот плод называют мега-полезным для сосудов, сердца, пищеварительной системы, а также кожи, волос и ногтей. Авокадо буквально тормозит возрастные изменения внутри организма, что отображается и снаружи.

Шоколад. Единственное правило - шоколад должен быть горьким, тогда он способен остановить преждевременное старение тканей и клеток организма.

Шпинат. Богат витамином Е, полезным для кожи, а еще - является натуральным антиоксидантом, польза которого для здоровья доказана учеными.

А вот пить для продления молодости ученые советуют зеленый чай, так как он является одним из самых мощных природных антиоксидантов, омолаживающих организм изнутри.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, продукты, старение
 
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