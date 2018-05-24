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7 недугов, с которыми поможет справиться черешня

24.05.2018 10:37
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7 недугов, с которыми поможет справиться черешня

Сезон черешни набирает обороты, а, значит, пришло время узнать, почему ее нужно непременно купить и съесть.

Медицинский портал утверждает, что те, кто в сезон едят черешню, могу помочь собственному организму справиться со многими неприятностями. И называют 7 основных недугов, с которыми можно справиться таким простым и приятным способом, передает kp.ua.

1.Диабет
Употребление черешни полезно как профилактика диабета и разрешено при наличии диабета. В черешне довольно низкое содержание углеводов и незначительный показатель гликемического индекса. Кроме того, черешня содержит большое количество антиоксидантов, успешно предупреждающих заболевания сердца и злокачественные опухоли.

2. Гипертония
Черешня способствует понижению кровяного давления, поскольку обладает мочегонным свойством.

3. Проблемы с кожей
Благодаря насыщенности полезными микроэлементами ягоды черешни способствуют быстрой регенерации кожных покровов, делают кожу гладкой и чистой.

4. Боли
Употребление черешни понижает уровень мочевой кислоты в организме. Благодаря этому люди, у которых частые мышечные боли проблемы со спиной, чувствуют улучшение состояния.

5. Сердечные недуги
А также подагра, проблемы с почками. К их возникновению, утверждают эксперты медицинского портала, также ведет избыток мочевой кислоты, с которым справляется черешня.

6. Бессонница
Черешня наряду с вишней является натуральным источником мелатонина – вещества, которое контролирует внутренние часы и нормализует сон. Эксперты рекомендуют съедать горсть ягод примерно за час перед сном.

7. Лишний вес
Черешня буквально сжигает жиры в организме, а высокое содержание клетчатки в ягодах способствуют нормализации пищеварения и даже предотвращает развитие рака толстой кишки.



Теги: Донбасс, здоровье, диабет, болезни, похудение, гипертония, питание, черешня
 
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