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Названы продукты, которые ошибочно считают полезными
Некоторые пищевые продукты, которые принято считать полезными, на самом деле только маскируются под "здоровые".
Из-за тренда на здоровую жизнь и правильное питание на прилавках супермаркетов и магазинов часто появляются псевдополезные продукты, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.
Нужно внимательно читать состав продуктов, чтобы не попасться на крючок маркетологов. В перечень опасных вошли довольно неожиданные продукты.
Йогурты
Натуральные йогрути очень полезны для организма, но для этого они не должны содержать никаких добавок. А большинство йогуртов, которые можно найти на полках магазинов, содержат много сахара, мало белка, они очень калорийные.
Овсянка быстрого приготовления
Каши быстрого приготовления имеют высокий гликемический индекс. Из-за того, что она быстро усваивается организмом, тело получает лишние калории. Также они имеют различные добавки и сахар.
Хрустящие хлебцы
О да, на первый взгляд, один из самых популярных "фитнес"-продуктов скрывает нешуточные угрозы. В хлебцы добавляют различные жиры и дополнения, которые могут негативно повлиять на здоровье.
Банановые чипсы
Чипсы из бананов действительно полезны, но не из супермаркета. Так как производители часто добавляют много ароматизаторов и усилителей вкуса или жарят во фритюре в большом количестве масла.
Сухофрукты и цукаты
Чтобы сохранить красивый внешний вид, фрукты часто покрывают толстым слоем сахара и обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить их от вредителей.
Консервированные овощи и фрукты
Закрутки из магазина могут содержать много уксуса, сахара и различных консервантов.
Плавленый сыр
Сегодня очень трудно найти настоящий плавленый сыр. Большинство продуктов содержат молоко с творожной массой и ряд вредных химических добавок, в частности натрий.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
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