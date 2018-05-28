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Зеленый чай может навредить здоровью
К болезням внутренних органов могут приводить пестициды, используемые при выращивании чая.
Зеленый чай – один из самых полезных напитков на свете. Но пить его все же следует умеренно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Если вы рьяный адепт здорового образа жизни и постоянно пьете зеленый чай, это может пагубно отразиться на здоровье, предостерегают американские ученые. Исследователи Государственного Университета штата Нью-Джерси утверждают, что в большом количестве этот напиток может провоцировать нарушения в работе печени и почек.
По их мнению, в день целесообразно выпивать максимум 2 чашки зеленого чая традиционного объема. В составе этого чая содержатся полифенольные соединения, имеющие свойство скапливаться в организме.
«Передозировка» чайными полифенолами может негативно сказаться на работе печени и почек», - заявили научные специалисты.
В медицинской практике известны случаи заболевания печени после употребления зеленого чая. Занимавшиеся их изучением эксперты отмечали, что к проблемам с печенью приводили «попутные» вещества, добавляемые в чаи производителями. Также по одной из версий к болезням внутренних органов могут приводить пестициды, используемые при выращивании чая.
Теги: Донбасс, здоровье, зеленый чай
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