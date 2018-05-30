Все рубрики раздела
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Названы продукты, которые ошибочно считают полезными22:39
- Назван самый полезный для здоровья чай19:15
- Зеленый чай может навредить здоровью15:30
- Диетологи рассказали, какими продуктами можно заменить мясо13:38
Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?
Синоптики попереджають, що з 1 червня метеочутливі люди можуть почувати себе погано, адже нашу планету накриють потужні магнітні бурі, які триватимуть п'ять днів.
Від спалахів на сонці найчастіше страждають літні люди та діти, а також ті, у кого є проблеми з судинами і серцем. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то слід прислухатися до рекомендацій медиків.
Що робити, щоб зберегти здоров'я і самопочуття в період магнітних бур:
- відмовитися від "важкої" їжі, яка навантажує шлунок і судини;
- не курити і намагатися уникати місць, де повітря просочене тютюновим димом;
- відставити убік бажання випити чогось спиртного, адже це додаткове навантаження на серце, судини і головний мозок;
- на час магнітних бур краще не вживати кофеїн і чорного чаю;
- трав'яний чай з коренем валеріани або шавлією допоможе заспокоїтися і усунути головний біль, а також попередити його;
- аромат ефірної олії м'яти, а також страви і напої з цією рослиною, позитивно впливають на нервову і серцево-судинну систему, тому їх потрібно вживати в період магнітних коливань в атмосфері;
- більше гуляти на свіжому повітрі.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, головная боль, магнитная буря
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье