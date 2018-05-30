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Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?

30.05.2018 22:36
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Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?

Синоптики попереджають, що з 1 червня метеочутливі люди можуть почувати себе погано, адже нашу планету накриють потужні магнітні бурі, які триватимуть п'ять днів. 

Від спалахів на сонці найчастіше страждають літні люди та діти, а також ті, у кого є проблеми з судинами і серцем. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то слід прислухатися до рекомендацій медиків.

Що робити, щоб зберегти здоров'я і самопочуття в період магнітних бур:

- відмовитися від "важкої" їжі, яка навантажує шлунок і судини;

- не курити і намагатися уникати місць, де повітря просочене тютюновим димом;

- відставити убік бажання випити чогось спиртного, адже це додаткове навантаження на серце, судини і головний мозок;

- на час магнітних бур краще не вживати кофеїн і чорного чаю;

- трав'яний чай з коренем валеріани або шавлією допоможе заспокоїтися і усунути головний біль, а також попередити його;

- аромат ефірної олії м'яти, а також страви і напої з цією рослиною, позитивно впливають на нервову і серцево-судинну систему, тому їх потрібно вживати в період магнітних коливань в атмосфері;

- більше гуляти на свіжому повітрі.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, головная боль, магнитная буря
 
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