Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать

30.05.2018 13:55

Трещины на губах можно вылечить в домашних условиях.



Кожа губ очень нежная и чувствительная, поэтому любая даже самая маленькая трещинка способна вызвать серьезный дискомфорт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Медицина и здоровье.



Губы часто трескаются в межсезонный период, возникновение подобного раздражения в большинстве случаев обусловлено погодными условиями и индивидуальными особенностями организма. Тем не менее, у этого заболевания есть свои причины, зная которые, можно проводить своевременную профилактику.



Причины возникновения трещин



Первым симптомом, сигнализирующим о раздражении кожи губ, является болезненный зуд, который можно почувствовать во время разговора или просто прикоснувшись пальцами к губам. Если неприятное ощущение нарастает, значит, в уголках губ появились трещины. Но отчего же они возникают?



Существует целый ряд возможных причин:



- Сильный авитаминоз (как следствие – снижение иммунитета)

- Нехватка железа или цинка

- Аллергические проявления (в том числе на косметику)

- Неправильный прикус

- Значительное нарушение обмена веществ

- Неправильное ношение зубных протезов

- Различные воспаления желудочно-кишечного тракта.



Если причина неясна, не стоит заниматься самолечением, поскольку так можно ухудшить состояние губ и нанести серьезный вред здоровью. Нужно обязательно показаться врачу, сделать необходимые анализы и пройти соответственный курс лечения.



Лечение трещин на губах в домашних условиях



В случаях, когда причина заболевания известна, а также при невозможности обратиться к врачу можно предпринять следующие, довольно эффективные меры:



Обогатить свой рацион полезными минералами. Мясо, гречка, петрушка, гранаты, картофель – все эти продукты включают в свой состав массу полезных микроэлементов.



Подпитка кожи губ. Увлажняет и восстанавливает естественную структуру губ термальная вода, гигиеническая помада, растительные масла, жидкие витамины, настои трав и т.д. Применение подобных натуральных средств окажет быстрое антисептическое действие, ускорит регенерацию клеток и вернет губам их здоровую красоту.



Перечисленные методы хорошо работают только при отсутствии грибковой инфекции. В этом случае без врачебной консультации и использования лекарственных препаратов не обойтись.



Профилактика возникновения трещин на губах



В первую очередь стоит соблюдать элементарные правила личной гигиены. С точки зрения иммунной безопасности неправильно использовать чужую косметику и есть из чужой посуды. Так же не стоит одалживать собственные вещи малознакомым людям.



Если ощущение легкого зуда все-таки появилось, следует немедленно отказаться от острой и сильно соленой пищи – она может значительно усугубить раздражение. Нельзя трогать ранки руками — так можно занести дополнительную инфекцию, от которой будет сложно избавиться.



Кожа губ нуждается в постоянном уходе: эффективны маски из меда или сока алоэ. При самых первых симптомах трещин в уголках губ хороший результат дает мазь Вишневского. Ее нужно аккуратно нанести на места раздражения.



Если причиной регулярного появления трещин выступает неправильный прикус, то правильно будет обратиться за консультацией в стоматологическую клинику. Врач-ортодонт поможет принять меры и избавиться от досадной проблемы раз и навсегда.



Важно знать и тот факт, что частое появление трещин на губах может быть симптомом других, более серьезных заболеваний. Если есть ощущение общей слабости, чрезмерная бледность, ощущение сухости кожи, визит к врачу не стоит откладывать. Ведь любое заболевание проще предупредить или вылечить на начальной стадии, чем бороться с серьезными последствиями.

Источник: http://hronika.info