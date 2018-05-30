В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье

30.05.2018 09:54

Эти советы медиков пригодятся метеочувствительным людям в ближайшие дни.



По данным метеорологов, с 1 июня в течение пяти дней метеочувствительным людям будет крайне сложно, потому как Землю накроют мощные магнитные бури.



От вспышек на солнце чаще всего страдают пожилые люди и дети, а также все остальные, у кого есть проблемы с сосудами и сердцем. Если вы относитесь к одной из этих категорий, то следует прислушаться к рекомендациям медиков.



Что делать, чтобы сохранить здоровье и свое самочувствие в период магнитных бурь:



- отказаться от "тяжелой" пищи, которая нагружает желудок и сосуды;



- не курить и стараться избегать мест, где воздух пропитан табачным дымом;



- отставить в сторону желание выпить чего-нибудь спиртного, ведь это дополнительная нагрузка на сердце, сосуды и головной мозг;



- на время магнитных бурь лучше не употреблять кофеинсодержащих напитков и черного чая;



- травяной чай с корнем валерианы или шалфеем поможет успокоиться и устранить головную боль, а также предупредить ее;



- аромат эфирного масла мяты, а также блюда и напитки с этим растением, благотворно воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую систему, поэтому их нужно употреблять в период магнитных колебаний в атмосфере;



- больше гулять на свежем воздухе, а вот от тренировок в зале лучше воздержаться даже тем, кто здоров;



- длительное пребывание под прямыми солнечными лучами исключено на время магнитных бурь, иначе проблем со здоровьем не избежать;



- избегать стрессовых ситуаций, в том числе и очень позитивных, так как всплеск эмоций может обернуться жуткой головной болью.



Кстати, ученые утверждают, что когда болит голова и причиной тому служит магнитная буря, нужно "размагнитить" себя. А сделать это можно с помощью магнита, которым нужно провести от макушки до кончиков пальцев на ногах. Попробуйте этот метод, возможно, он удивит вас своей эффективностью.

Источник: http://hronika.info