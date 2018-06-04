Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Названы эффективные домашние средства от зубной боли

04.06.2018 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы эффективные домашние средства от зубной боли

Эти способы устранения зубной боли могут пригодиться каждому.

Нередко случается так, что зуб разболелся в самое неподходящее время, а желания пить обезболивающие нет, да и попасть к стоматологу практически невозможно.

Более того, многие люди страшно боятся идти к врачу на прием, но что делать, когда боль острая и невыносимая?

Есть масса народных методов, позволяющих унять зубную боль без таблеток и уколов, вот некоторые из них:

- прополоскать рот теплой водой с содой и солью;

- на десну, где болит зуб, приложить листок шалфея;

- если боль ноющая, то может помочь свежая свекла, кусочек которой нужно приложить к десне;

- для взрослых людей вполне допустим метод обеззараживания и обезболивания больного зуба - набрать в рот водки и подержать пару минут, затем сплюнуть;

- репчатый лук, если завернуть его в марлевую ткань и приложить к болящей десне, поможет устранить боль.

Более сложные, но не менее эффективные средства от зубной боли:

Компресс из кусочка сала или смеси из настойки чистотела с глицерином. Если с салом все понятно, его нужно отрезать и положить на десну к больному зубу, то настойку чистотела следует смешать с глицерином и намазать десну готовой смесью, а в случае необходимости - повторять процедуру несколько раз в день.

Вода+белок куриного яйца. В стакан теплой воды вылить один белок и размешать, набрать в рот смесь и подержать 2-3 минуты, затем сплюнуть.

К слову, творог с лимонным соком тоже обладают обезболивающим свойством. Необходимо смешать небольшое количество творога с соком, поместить смесь в марлевый мешочек и уложить между десной и щекой там, где болит зуб.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, зубы, боль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх