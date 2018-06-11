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Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина
Врачи назвали пять самых полезных растительных продуктов.
С возрастом приходится больше времени посвящать своему здоровью. Следить за уровнем холестерина в крови – важная задача, особенно для тех, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Почему повышается холестерин
Причин повышенного холестерина может быть множество. Многое зависит не только от генетической предрасположенности, но и от нашего образа жизни.
Основные причины повышения уровня холестерина:
- избыточный вес;
- употребление жирной пищи;
- низкая физическая активность;
- хронические заболевания щитовидной железы, почек, печени, поджелудочной железы;
- вредные привычки;
- возрастные изменения;
- наследственный фактор.
Вредный холестерин опасен возникновением холестериновых бляшек, которые представляют угрозу для здоровья и жизни человека.
Травы, снижающие холестерин
Отвары и настои из некоторых целебных трав обладают выраженным лечебным эффектом и успешно снижают холестерин.
Базилик
Отвар из этой полезной травы эффективно справляется с задачей снижения холестерина. Пить отвар следует натощак за 15 мин до еды.
Как приготовить: отваривать 1 ст. л. свежих листьев базилика (или 1/2 ст. л. сухих листьев) в стакане воды в течение 10 мин. Дать настояться 15 мин. Можно добавить сок лимона.
Чеснок
Этот суперполезный продукт способствует очищению организма от токсинов, повышает иммунитет и позволяет снизить уровень холестерина. Чеснок вместе с зеленым чаем поможет снизить холестерин всего за несколько недель. Пить настой нужно два раза в день: утром натощак и вечером перед сном.
Как приготовить: измельчить 2 зубчика чеснока, залить стаканом кипятка и добавить пакетик зеленого чая. Дать настояться, процедить и добавить сок лимона.
Одуванчик
Это знакомое каждому растение поможет не только нормализовать уровень холестерина, но и улучшить работу печени.
Как приготовить: в стакан кипятка добавить листья и корни одуванчика, кипятить несколько минут. Когда отвар остынет, процедить его и пить 3 раза в день.
Зеленый, красный и белый чай
Эти сорта чая очень полезны для организма. Они не только отлично справляются с плохим холестерином, но и снижают вес и очищают организм. Пей по 2-3 чашки в день.
Как приготовить: залить пакетик чая кипятком, по желанию добавить любые целебные травы.
Пажитник сенной
Эта целебная трава также эффективно борется с повышенным холестерином в крови. Рекомендуется пить по 2-3 чашки в день этого отвара.
Как приготовить: залить 1 ст. л. пажитника сенного стаканом кипятка и варить пару минут, дать настояться и процедить.
Теги: Донбасс, лекарство, лечение травами, холестерин
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