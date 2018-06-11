Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина

11.06.2018 11:45

Врачи назвали пять самых полезных растительных продуктов.



С возрастом приходится больше времени посвящать своему здоровью. Следить за уровнем холестерина в крови – важная задача, особенно для тех, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.



Почему повышается холестерин



Причин повышенного холестерина может быть множество. Многое зависит не только от генетической предрасположенности, но и от нашего образа жизни.



Основные причины повышения уровня холестерина:



- избыточный вес;

- употребление жирной пищи;

- низкая физическая активность;

- хронические заболевания щитовидной железы, почек, печени, поджелудочной железы;

- вредные привычки;

- возрастные изменения;

- наследственный фактор.



Вредный холестерин опасен возникновением холестериновых бляшек, которые представляют угрозу для здоровья и жизни человека.



Травы, снижающие холестерин



Отвары и настои из некоторых целебных трав обладают выраженным лечебным эффектом и успешно снижают холестерин.



Базилик



Отвар из этой полезной травы эффективно справляется с задачей снижения холестерина. Пить отвар следует натощак за 15 мин до еды.



Как приготовить: отваривать 1 ст. л. свежих листьев базилика (или 1/2 ст. л. сухих листьев) в стакане воды в течение 10 мин. Дать настояться 15 мин. Можно добавить сок лимона.



Чеснок



Этот суперполезный продукт способствует очищению организма от токсинов, повышает иммунитет и позволяет снизить уровень холестерина. Чеснок вместе с зеленым чаем поможет снизить холестерин всего за несколько недель. Пить настой нужно два раза в день: утром натощак и вечером перед сном.



Как приготовить: измельчить 2 зубчика чеснока, залить стаканом кипятка и добавить пакетик зеленого чая. Дать настояться, процедить и добавить сок лимона.



Одуванчик



Это знакомое каждому растение поможет не только нормализовать уровень холестерина, но и улучшить работу печени.



Как приготовить: в стакан кипятка добавить листья и корни одуванчика, кипятить несколько минут. Когда отвар остынет, процедить его и пить 3 раза в день.



Зеленый, красный и белый чай



Эти сорта чая очень полезны для организма. Они не только отлично справляются с плохим холестерином, но и снижают вес и очищают организм. Пей по 2-3 чашки в день.



Как приготовить: залить пакетик чая кипятком, по желанию добавить любые целебные травы.



Пажитник сенной



Эта целебная трава также эффективно борется с повышенным холестерином в крови. Рекомендуется пить по 2-3 чашки в день этого отвара.



Как приготовить: залить 1 ст. л. пажитника сенного стаканом кипятка и варить пару минут, дать настояться и процедить.