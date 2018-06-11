Названы первые признаки теплового удара

11.06.2018 19:38

Об этих симптомах теплового удара должен знать каждый.



По сути, тепловым ударом называется перегрев организма под воздействием высокой температуры воздуха.



Особенно опасно такое состояние для сердечников и людей, у которых имеются сосудистые заболевания.



Различают четыре формы теплового удара:



Гипертермическая - повышается температура тела до 41°C.



Асфиктическая - появляются проблемы с дыханием и повышается температура тела до 39°C.



Гастроэнтеритическая - характерны тошнота, рвота и другие нарушения пищеварения.



Церебральная - настигают приступы головокружения, потери сознания и так далее.



Тепловой удар может не только временно усугубить состояние здоровья, но и привести к полной остановке сердца, поэтому, если вы заметили его симптомы, то в первую очередь следует обратиться к врачу любым удобным способом, например, вызвать скорую помощь или же отправиться в медпункт самостоятельно.



Как распознать тепловой удар до приезда "скорой":



- сильно покраснела кожа и стала сухой, а также горячей;



- заболела голова или стала кружиться;



- без причин затошнило или же появились позывы к рвоте;



- пульс участился, но при этом плохо прослушивается;



- в мышцах тревожат спазмы;



- повысилась температура тела от 38 до 41°C;



- появилась одышка и дыхание стало затрудненным;



- одолевает сонливость или, наоборот, не хочется спать;



- пот стал холодным.



При тяжелом тепловом ударе могут наблюдаться следующие симптомы:



- потеря сознания;



- галлюцинации;



- судороги;



- непроизвольное мочеиспускание.



Медики напоминают о том, что лучше выполнять меры безопасности пребывания на жаре, иметь при себе лекарства, если есть заболевания сердца и сосудов, пить много воды и носить головной убор, чем получить тепловой удар.

Источник: http://hronika.info