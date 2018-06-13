Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

13.06.2018 18:24

Ученые утверждают, что можно остановить прогресс данного заболевания, если диагностировать его на ранней стадии.



Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.



Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.



Характерные для болезни Альцгеймера симптомы, проявляющиеся в самом начале:



- частичные провалы в памяти;



- снижение интеллектуальных способностей;



- потеря во времени и пространстве;



- панические атаки;



- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;



- апатия и депрессия;



- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.



Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.



Сигналы стремительно развивающейся деменции:



- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;



- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;



- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;



- может перестать узнавать близких и родных людей.



На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.

Источник: http://hronika.info