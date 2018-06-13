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Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

13.06.2018 18:24
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Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

Ученые утверждают, что можно остановить прогресс данного заболевания, если диагностировать его на ранней стадии.

Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.

Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.

Характерные для болезни Альцгеймера симптомы, проявляющиеся в самом начале:

- частичные провалы в памяти;

- снижение интеллектуальных способностей;

- потеря во времени и пространстве;

- панические атаки;

- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;

- апатия и депрессия;

- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.

Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.

Сигналы стремительно развивающейся деменции:

- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;

- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;

- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;

- может перестать узнавать близких и родных людей.

На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, болезнь Альцгеймера, симптом
 
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