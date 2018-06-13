Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах
13.06.2018 20:50
Сгусток крови может возникнуть при двух условиях.
Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на 24tv.ua.
Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба).
Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.
Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.
Теги: Донбасс, здоровье, медицина
Читайте также:
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных17:30
- Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка16:30
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Весь Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту20:35
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео19:56
- Эксперт: этих три закона позволят нам жить безбедно и обойтись от бесконечных кредитных траншей19:37
- Марш ЛГБТ в Киеве: кто из политиков и звезд пройдет под радужными флагами19:20
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро18:42
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка