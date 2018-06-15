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Какие продукты вызывают сильную головную боль

15.06.2018 08:45
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Какие продукты вызывают сильную головную боль

Некоторые продукты могут провоцировать головные боли. Об этом пишет 24tv.ua.

Сыр, мясо, бастурма, упакованные в вакуум могут быть причиной головной боли. Опасными в плотной обложке становятся даже овощи - нитраты из которых в такой упаковке быстро превращаются в нитриты.

Выдержанные сыры и сыры с плесенью, а также красное вино, содержат большое количество тирамина. Он является продуктом распада белка, который сужает капилляры, что и вызывает сосудистый спазм с головной болью.

Например, когда мы едим мороженое, то получаем резкое охлаждение и так называемую "заморозку мозгов" в виде головной боли.

Недостаточное количество жидкости в рационе приводит к тому, что капилляры физиологические сужаются для экономии воды. Это вызывает спазм и, соответственно, головную боль.

Кофеин обладает свойством сужать сосуды и расширять их. При отказе от кофеина, сосуды временно теряют кофеиновый допинг и спазмируют или расширяются.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, головная боль, продукты
 
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