Медики назвали неожиданные причины болей в спине

18.06.2018 17:05

Боли в пояснице и других частях спины могут быть вызваны не только сколиозом.



Обычно на боли в спине жалуются люди, имеющие сидячую работу. Это и неудивительно, ведь 8-9 часов подряд они могут сидеть на одном месте с искривленной спиной, а в это время все обменные процессы и кровообращение замедляются, от чего и могут появиться неприятные ощущения.



Плюс ко всему, сколиоз, заработанный в детстве. Данная проблема преследует многих и, к сожалению, вернуть время вспять, чтобы все исправить, невозможно, потому с изредка "ноющей" спиной придется смириться.



Врачи рассказали, от чего еще может болеть спина:



Диета или неполноценное питание. Оказывается, дефицит витаминов или недостаток определенных веществ в ежедневном меню может сыграть злую шутку с опорно-двигательным аппаратом. Так что тем, кто увлекается диетами, следует задуматься о недалеком будущем, в котором появятся не только проблемы с пищеварением, но и со спиной и позвоночником в целом.



Кровать и матрас. Человек, испытывающий дискомфорт во время сна, проснется "разбитым", то же самое касается и тех, кто спит на слишком мягком матрасе.



Тяжелый груз. От чрезмерных нагрузок 100% будет болеть спина, а особенно у нетренированного человека, который больше лежит, нежели двигается. В данном случае боли могут появиться из-за ожирения, ношения нелегких сумок, резкого подъема какого-то тяжелого предмета, чересчур усердные тренировки и так далее.



Естественно, чтобы избежать тех или иных проблем со здоровьем позвоночника, следует исключить всех провокаторов, а это: лишний вес, травмы, чрезмерный физический труд или гиподинамия, жесткие диеты и прочие ограничения в еде.

Источник: http://hronika.info