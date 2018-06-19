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Какой вид онкологии передается по наследству
Миллионы мужчин подвергают себя дополнительной опасности, так как не знают о том, что рак простаты передается наследству.
Эти злокачественные опухоли относятся к числу наиболее наследственных, и в 50% случаях виновата генетика. Отмечается, что незнание того факта, что рак предстательной железы является наследственной болезнью, подвергает многих мужчин опасности. Согласно медицинской статистики каждый восьмой мужчина в течении жизни столкнется с опухолью.
В то же время, наличие отца или брата, у которых была выявлена эта опухоль, увеличивает риск мужчины столкнуться с ней в два с половиной раза, по сравнению с теми представителями сильного пола, у которых не было подобной семейной истории.
При этом дедушка или дядя с этой болезнью увеличивает риск мужчины столкнуться с раком простаты в полтора раза. Ученые из Великобритании опросили более 4 000 взрослых людей и выяснили, что каждый третий не был в курсе влияния генетики на риск этой болезни. Медики добавляют, что если бы мужчины знали об этом, они бы уделяли предстательной железе больше внимания, что помогало бы выявить опухоль на самой ранней стадии, когда она отлично поддается лечению.
Стало известно, что наличие родственников с раком простаты является хорошим поводом для того, чтобы с возраста в 45 лет более тщательно проверять здоровье этого органа. Начиная с 50 лет мужчинам рекомендуется регулярно сдавать анализы крови на наличие простатспецифического антигена — это первый шаг на пути диагностики коварной и опасной болезни.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, онкология, наследственность
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- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
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