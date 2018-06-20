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Медики рассказали, как лечить простуду летом

20.06.2018 14:15
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Медики рассказали, как лечить простуду летом

Летние способы лечения простуды несколько отличаются от зимних.

Много взрослых и детей умудряются летом простывать. Причиной этому служит ослабленный иммунитет и переохлаждение организма, на фоне чего человек становится уязвимым перед вирусами и бактериальными инфекциями.

Самую главную опасность лета таит в себе резкий перепад температур воздуха. К примеру, дома был включен кондиционер, затем человек вышел на работу и добирался туда по жаре, а когда зашел в помещение - снова попал под поток холодного воздуха. И так в течение всего дня.

К вечеру, возвращаясь домой, человек уже может заметить появление признаков простуды.

Дети чаще всего простужаются, долго купаясь в открытых водоемах.

Как лечить простуду летом?

Обильное питье. Только в жару не стоит увлекаться горячими напитками. Все, что будет пить простуженный, должно быть еле теплым.

Полоскание горла. Можно применить соду и соль, а также травяные настои. Опять же, температура жидкости для полоскания горла должна быть не низкой и не высокой.

Витамин С. Летом пополнить запас этого витамина проще простого - налегайте на ягоды и смузи из них.

Гулять на свежем воздухе. Но при этом не пользоваться кондиционером дома и стараться избегать мест, где включена подобная техника.

Принимать лекарства. Если речь идет о бактериальной инфекции в дыхательных путях, то без антибиотиков вылечиться практически невозможно. Так что следует строго выполнять рекомендации лечащего врача.

Интересный факт: летняя простуда длится гораздо дольше зимней. А все потому, что больные не уделяют должного внимания своему здоровью и лечению, запуская недуг до стадии с осложнениями.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, лето
 
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