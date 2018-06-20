Медики рассказали, как лечить простуду летом

20.06.2018 14:15

Летние способы лечения простуды несколько отличаются от зимних.



Много взрослых и детей умудряются летом простывать. Причиной этому служит ослабленный иммунитет и переохлаждение организма, на фоне чего человек становится уязвимым перед вирусами и бактериальными инфекциями.



Самую главную опасность лета таит в себе резкий перепад температур воздуха. К примеру, дома был включен кондиционер, затем человек вышел на работу и добирался туда по жаре, а когда зашел в помещение - снова попал под поток холодного воздуха. И так в течение всего дня.



К вечеру, возвращаясь домой, человек уже может заметить появление признаков простуды.



Дети чаще всего простужаются, долго купаясь в открытых водоемах.



Как лечить простуду летом?



Обильное питье. Только в жару не стоит увлекаться горячими напитками. Все, что будет пить простуженный, должно быть еле теплым.



Полоскание горла. Можно применить соду и соль, а также травяные настои. Опять же, температура жидкости для полоскания горла должна быть не низкой и не высокой.



Витамин С. Летом пополнить запас этого витамина проще простого - налегайте на ягоды и смузи из них.



Гулять на свежем воздухе. Но при этом не пользоваться кондиционером дома и стараться избегать мест, где включена подобная техника.



Принимать лекарства. Если речь идет о бактериальной инфекции в дыхательных путях, то без антибиотиков вылечиться практически невозможно. Так что следует строго выполнять рекомендации лечащего врача.



Интересный факт: летняя простуда длится гораздо дольше зимней. А все потому, что больные не уделяют должного внимания своему здоровью и лечению, запуская недуг до стадии с осложнениями.

Источник: http://hronika.info