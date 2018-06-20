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Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком
Малейший контакт с растением может привести к плохим последствиям.
Борщевик Сосновского можно назвать одним из самых коварных растений. Сок борщевика лишает кожу человека защиты от ультрафиолета.
После того, как человек выйдет на солнце, кожа, в местах куда попал сок борщевика, получит очень сильные ожоги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Если вы прикоснулись к борщевику, то необходимо промыть кожу под проточной водой. Для этого используйте мыло и мягкую губку, чтобы смыть ядовитый сок.
Если есть подозрение, если сок попал на глаза или рот, тщательно промойте эти участки. Лучше это делать в течение 15-20 минут.
Постарайтесь не попадать на солнце или не выходить на улицу в светлое время суток последующие 2-3 дня. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей с помощью одежды и зонтика.
Если же человек заметил развитие ожога, то следует принять антигистаминный препарат. После этого обработайте пораженные участки любым антисептическим раствором.
Нанесите мазь, содержащую провитамин В5 и наложите стерильную марлевую повязку. Несмотря на объемы зоны поражения обратитесь за медицинской помощью.
Теги: Донбасс, ожоги, отравление, помощь
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