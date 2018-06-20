Ученые объяснили, почему вредно долго спать

20.06.2018 17:30

Медики предупредили о рисках для здоровья тех, кто слишком много спит.



Ни для кого не секрет, что полноценный сон - это залог здоровья и хорошего самочувствия. Спать нужно не меньше 7 часов и не больше 9, хотя, соблюдать это правило удается далеко не всем.



Оказывается, если человек чересчур много спит, у него в организме происходят нарушения, провоцирующие развитие заболеваний или просто снижение качества жизни.



Чем рискует тот, кто много и долго спит?



Погрузиться в депрессию. Расстройствам психики подвержены люди, которые каждую ночь спят по 10 и более часов. Этот факт доказан учеными.



Попадание в группу риска сахарного диабета. При переизбытке сна организм становится менее чувствительным к инсулину, а это значит, что человек может заболеть сахарным диабетом.



Ожирение. Если много спать и при этом вести сидячий образ жизни, то вполне вероятно, что с каждым годом ваш вес будет увеличиваться на пару-тройку килограммов.



Плохая память. Учеными было обнаружено, что люди, которые привыкли спать дольше 10 часов, обладают гораздо более низкими показателями памяти и интеллектуального развития, нежели те, кто соблюдает рекомендации медиков и спит 7-8 часов.



Постоянные головные боли. По статистике, те, кто любят подольше валяться в постели, намного чаще страдают от мигрени и других видов головных болей.



Перечисленные выше проблемы со здоровьем могут появиться у даже самого здорового человека, стоит только ему начать спать по пол-суток напролет.

Источник: http://hronika.info