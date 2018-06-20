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Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу

20.06.2018 12:48
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Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу

Эта летняя ягода вмещает в себе массу ценных для здоровья веществ.

Самым приоритетным качеством шелковицы является ее низкая калорийность. На 100 г ягоды приходится всего 43 калории, а это значит, что есть ее могут даже те, кто активно худеет и сидит на диете.

В шелковице содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В, С, натрий, калий, железо, магний, кальций и многие другие полезные вещества, оказывающие пользу здоровью.

Кому нужно налегать на шелковицу?

Людям с ослабленным иммунитетом врачи рекомендуют почаще есть эту ягоду, потому как она способна пополнить запас витаминов, восстанавливающих защитные силы организма.

В соке шелковицы есть такие компоненты, которые могут похвалиться антибактериальным и противовоспалительным свойствами, поэтому пить его советуют в процессе лечения простудных, вирусных и других заболеваний.

Шелковица поможет справиться с запорами, так как обладает легким слабительным свойством. Для почек ягода тоже полезна за счет мочегонного эффекта.

Удивительное свойство этой ягоды заключается в успокоении нервной системы, так что шелковицу нужно есть тем, кто страдает от постоянных стрессов, плохо спит по ночам и не выходит из состояния нервного перенапряжения.

Один из недостатков этой ягоды - красящий пигмент, въедающийся в кожу пальцев, губ и языка, из-за чего немногие могут себе позволить получить порцию витаминов. Но с этой проблемой поможет справиться сок лимона, эффективно "стирающий" темно-фиолетовые пятна от шелковицы.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, польза, шелковица
 
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