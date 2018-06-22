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Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры
Оказывается, можно пить вино и при этом худеть.
Людям, которые следят за своей фигурой, известно, что любой вид алкоголя может навредить формам.
Все дело в том, что в спиртных напитках содержатся токсины, повреждающие сосуды, а также провоцирующие обезвоживание организма, в результате чего жидкость задерживается и не выводится должным образом.
В ходе последних исследований ученым удалось выяснить, как можно пить алкоголь и при этом оставаться стройным или даже худеть.
Самым полезным для фигуры исследователи назвали вино, а вот другие алкогольные напитки их благосклонности не получили.
Как пить вино, чтобы похудеть?
1. Диетологи рекомендуют пить сухие вина, потому что они самые низкокалорийные, ведь содержат минимум сахара.
2. Перед употреблением вина следует выпить стакан воды, а еще лучше - разбавить вино водой в пропорции 1:1.
3. Закусывать нежирными продуктами. Если это сыр, то он должен содержать не более 30% жиров, да и съесть разрешается всего 20-30 г. Можно закусывать вино горьким шоколадом, так даже полезнее для фигуры.
4. Не напиваться. Сегодня, завтра и послезавтра - не последние дни в вашей жизни, а потому пытаться выпить больше вина, чем влазит, нет смысла.
Эта информация вовсе не означает, что вино можно пить литрами каждый день. Максимально допустимая доза вина для человека, который бережет свое здоровье, составляет 100 мл и не чаще 3 раз в неделю.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, вино, польза, диетолог
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