Эти продукты помогут утолить жажду

22.06.2018 22:37

Наводнять организм можно не только водой, но и фруктами и овощами.



Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.



В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.



В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.



Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.