Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Эти продукты помогут утолить жажду

22.06.2018 22:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эти продукты помогут утолить жажду

Наводнять организм можно не только водой, но и фруктами и овощами.

Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.

В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.

В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.

Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.



Теги: Донбасс, продукты, жажда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх