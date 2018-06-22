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Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе

22.06.2018 18:42
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Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе

Калифорнийские ученые обнаружили новое полезное свойство кофе.

По-мнению ученых, кофе-тайм может принести много пользы рабочему процессу, а особенно, если перерыв на кофе будет организован всем коллективом одновременно.

Группа исследователей одного из Калифорнийских медуниверситетов провела эксперимент, в ходе которого сотрудники одного офиса должны были разделиться на две группы:

1) те, кто пьет кофе;

2) любители напитков, не содержащих кофеин.

В течение нескольких недель ученые наблюдали за добровольцами из обеих групп и в итоге оказалось, что кофеманы отличаются повышенной работоспособностью.

Если быть точными, то коэффициент полезного действия команды, делающей кофе-паузы в течение рабочего дня хотя бы 2-3 раза, был в почти полтора раза выше, чем у той группы, которая пила соки, воду, чай и другие напитки без кофеина.

Сами участники исследования отметили, что после коллективных перерывов с чашечкой кофе они стали более внимательными и сосредоточенными на своих непосредственных обязанностях.

Ученые подытожили полученные результаты и пришли к выводу, что пить кофе нужно обязательно в течение рабочего дня и не один раз.

К слову, кофе повышает выносливость организма, а потому его советуют пить не только тем, кто занят умственным трудом, а и работягам, работающим весь день на ногах.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, ученые
 
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