Учёные установили безопасную дозу алкоголя

22.06.2018 08:01

Специалисты из Королевского университета Белфаста определили, что те, кто выпивает количество алкоголя, эквивалентное менее 10 г чистого спирта в сутки (одной стандартной порции), гораздо менее рискуют заболеть онкологическими заболеваниями. При этом каждая лишняя порция спиртного увеличивает вероятность развития определенных видов рака.

Сообщение об этом появилось в пресс-релизе на MedicalXpress .



Для анализа использовались данные мониторинга 99 654 человек, которые участвовали в долговременном исследовании причин возникновения таких видов рака, как рак простаты, легких, толстой и прямой кишки и яичников. Специалисты отслеживали состояние здоровья испытуемых 8,9 лет. Средний уровень употребления алкоголя выявляли при помощи специального пищевого опросника, который участники исследования заполняли с 1998 по 2000 грн.



За это время было зарегистрировано 12 763 случаев первичного рака и 9559 смертей. Зависимость уровня смертности от количества выпиваемого алкоголя представляет собой J-образную кривую.

Источник: http://zi.dn.ua