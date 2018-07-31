Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО

31.07.2018 07:21

Американские онкологи совместно с биоинженерами из Вашингтонского университета заявили, что наконец-то нашли способ почти полностью уничтожить злокачественные клетки.

Источник fithacker.ru