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Архив - Будь здоров!

Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт

19.08.2018 10:52
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Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт

Американские кардиологи заявили, что «диетические» газированные напитки с заменителями сахара могут спровоцировать инсульт.

Эксперты отмечают, что та же диетическая кола повышает риск возникновения инсульта и может провоцировать целый ряд проблем со здоровьем. По их подсчетам, если употреблять стакан диетического напитка ежедневно, то риск возникновения инсульта увеличивается в три раза.

Кроме того, напитки с заменителем сахара повышают риск образования нейродегенеративных заболеваний (группа разнородных заболеваний нервной системы).

Также, стало известно, что пищевая добавка аспартам может вступать в человеческом организме в токсичные соединения, в связи с чем, газировка является очень опасной для здоровья.

Источник: donpress.com



Теги: США, Донбасс, здоровье, инсульт, напиток, диета, кардиология, пищевая добавка, кола
 
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