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Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры
Спелые томаты — это не только кладезь витаминов и микроэлементов, но грозное оружие против сердечно-сосудистых проблем и ломкости костей.
Диетолог Людмила Бабич сообщила: «Томаты оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия, благодаря чему они показаны при болезных мышц, а при регулярном употреблении способны предотвращать развития раковых опухолей, передает donpress.com.
Разумеется, одних помидоров для противодействия одному из самых распространенных недугов и настоящего проклятия современного человечества, недостаточно. Но ученые давно заметили, что, к примеру, при частом употреблении томатов риск рака предстательной железы существенно снижается. Также это профилактика рака легких, поджелудочной железы и молочной железы».
По ее словам, при болезнях желудка томаты могут быть противопоказаны (в зависимости от диагноза и течения болезни), однако, в большинстве случаев их рекомендуется вводить в рацион для быстрого восстановления после болезней.
Кроме того, помидоры способствуют похудению, так как особые вещества, входящие в их состав, напрямую воздействуют на метаболизм и активируют сжигание жиров.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопина, томаты предотвращают нежелательные изменения в костной ткани, в том числе из-за возрастных причин.
Теги: Донбасс, рак, болезни, поджелудочная железа, помидор, профилактика, молочная железа, медики
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