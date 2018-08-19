Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры

19.08.2018 17:32

Спелые томаты — это не только кладезь витаминов и микроэлементов, но грозное оружие против сердечно-сосудистых проблем и ломкости костей.

Диетолог Людмила Бабич сообщила: «Томаты оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия, благодаря чему они показаны при болезных мышц, а при регулярном употреблении способны предотвращать развития раковых опухолей, передает donpress.com.

Разумеется, одних помидоров для противодействия одному из самых распространенных недугов и настоящего проклятия современного человечества, недостаточно. Но ученые давно заметили, что, к примеру, при частом употреблении томатов риск рака предстательной железы существенно снижается. Также это профилактика рака легких, поджелудочной железы и молочной железы».

По ее словам, при болезнях желудка томаты могут быть противопоказаны (в зависимости от диагноза и течения болезни), однако, в большинстве случаев их рекомендуется вводить в рацион для быстрого восстановления после болезней.

Кроме того, помидоры способствуют похудению, так как особые вещества, входящие в их состав, напрямую воздействуют на метаболизм и активируют сжигание жиров.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопина, томаты предотвращают нежелательные изменения в костной ткани, в том числе из-за возрастных причин.