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Архив - Будь здоров!

Как снизить давление без лекарств

20.08.2018 18:45
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Как снизить давление без лекарств

Почему бананы нужно есть каждый день.

Однако этот экзотический плод очень ценен для здоровья. Ежедневно употребляя в пищу бананы, человек получает огромное количество полезных микроэлементов и витаминов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Причины, по которым вы должны есть бананы регулярно, заключаются в следующем:

Калий и магний оказывают положительное влияние на работу сердечной мышцы и кровеносной системы. Помогают снизить артериальное давление, за счет чего уменьшается риск возникновения болезней сердца.

Употребляя регулярно бананы, вы будете иметь более крепкие кости. Калий предотвращает развитие остеопороза. Магний участвует в формировании костных тканей.

Одно из свойств банана – улучшение пищеварительных процессов. Это происходит за счет наличия в продукте клетчатки.

В бананах много витамина В6, который благоприятно влияет на мозговую деятельность и работу ЦНС. Это помогает человеку преодолевать нервные перенапряжения, стрессы, подавлять вспышки гнева.

В среднем в 100 г бананов около 105 калорий. Это питательный продукт, который помогает быстро восполнить потребность организма в энергии. В банане высокий процент содержания сахаров, но практически нет жиров, поэтому он не сможет негативно повлиять на фигуру.



Теги: Донбасс, здоровье, давление, банан
 
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