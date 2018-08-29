Названы сладости, которые можно есть во время диеты

29.08.2018 19:17

Более того, от них даже есть польза.



Есть и не толстеть – мечта каждой девушки, да и каждого мужчины тоже. А вот есть десерты на завтрак, обед и ужин – вообще из области фантастики. Но, по данным многочисленных исследований, диетические сладости действительно существуют.



Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.



Более того, от них даже есть польза. Например, добавив в низкокалорийный десерт корицу, вы сделаете его жиросжигающим. Вот еще 10 причин, почему не стоит отказываться от лакомств с корицей.



Польза корицы в низкокалорийных десертах



Корица – одна из немногих специй, которая помогает уменьшить газообразование в кишечнике и избавиться от вздутия живота. Добавьте корицу в любимый молочно-банановый коктейль с медом, и можете не переживать о возникновении такой проблемы, как метеоризм.

Польза корицы заключается еще и в том, что она содержит сильные антиоксиданты, которые предотвращают осаждение жиров на стенках артерий.



Чай или кофе с корицей натощак помогает проснуться и ускоряет метаболизм.



Корица в диетических сладостях, таких как пирожные, может предотвратить или облегчить изжогу.



Специя снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому корица – незаменимый ингредиент в десертах для тех, кто заботится о здоровье сердца. Корица также полезна в профилактике атеросклероза.



Лакомства с этой специей и натуральными диетическими подсластителями способствуют нормализации желудочно-кишечного ритма. Поэтому булочки с корицей не вызовут проблем раздраженного кишечника.



Благодаря содержанию цинамтанина B1 корица полезна для снижения уровня сахара в крови. Поэтому можно смело есть сладости с корицей, не опасаясь развития сахарного диабета.



Женщинам во время цикла не только можно, но и нужно есть десерты с корицей, ведь специя помогает облегчить менструальные боли и вывести лишнюю жидкость из организма. К тому же корица снимает раздражительность, а от сладкого поднимется настроение.



Побаловать себя печеньем с корицей в разгар рабочего дня - не проблема. Однако, если вы следите за фигурой, то стараетесь избегать сладкого и мучного. А зря! Немного глюкозы с корицей (то же печенье или шоколадная конфета со специей) способны положительно повлиять на работу мозга, улучшив концентрацию внимания.



Сладкий чай с корицей поможет улучшить самочувствие при простуде и гриппе. Специя действует как антисептик, убивая бактерии. А горячий напиток с корицей облегчает дыхание, усиливает потоотделение и помогает снять отеки со слизистых.