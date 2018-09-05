Эти продукты вызывают пищевую зависимость

05.09.2018 15:10

С ними стоит быть осторожнее.



Наверняка многие слышали, что зависимость вызывают не только алкоголь или наркотические вещества, но и еда. Многие согласятся, что кофе или шоколад могут вызвать привыкание, но вот хлеб или сыр… в такое сложно поверить. Тем не менее, мы собрали 9 напитков и продуктов питания, которые превращают нас в рабов собственного холодильника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.



1. Продукты из пшеницы



Обычно люди смеются, услышав утверждение, что продукты из пшеницы вызывают зависимость. А между тем, в пшенице содержится глютен, клейковина, крахмал и протеины, к которым человек привыкает.



Стоит отметить, что привыкание вызывают даже те продукты, на упаковке которых стоит волшебная пометка «Без глютена». Процесс привыкания происходит примерно так: белки расщепляются на полипептиды, которые прикрепляются к рецепторам мозга. Действия таких веществ сродни реакции организма на морфий. Со временем организм привыкает и требует больше продуктов из пшеницы, особенно когда речь идет о сладкой выпечке. Кстати лечат пшеничную зависимость с помощью налоксона, который используется при передозировке героином и морфином.



2. Сыр



Сыр – еще один продукт, способный вызывать зависимость. Неудивительно, что его используют для приготовления многих нездоровых блюд, например, пиццы или бургеров. Секрет пристрастия к сыру кроется в том, что в его состав входят опиатные молекулы казеина и казоморфина. Действие этих веществ похоже на реакцию организма на героин или морфин. Прикрепляясь к рецепторам мозга, казоморфины провоцируют выделения дофамина, вырабатываемого при употреблении запрещенных препаратов.



3. Печенье



Употребление печенья в больших количествах можно смело назвать зависимостью. Испытания, которые проводились на крысах, доказали, что употребление печенья Орео способствовало возбуждению, подобному тому, что испытывали наркоманы при введении препаратов. Кроме того, было доказано, что употребление этого печенья воздействовало на «центр удовольствия» в мозгу больше, чем кокаин.



4. Мороженое



Истинные любители мороженого замечали, что ежедневное употребление этого сладкого десерта вызывает привыкание. Со временем организм требует увеличить количество мороженого, а если этого не происходит, у человека ухудшается настроение, как и у наркоманов, не получивших дозу. Измерения активности в центре удовольствий мозга показали, что употребление мороженого в больших количествах действует на организм примерно также, как прием тяжелых наркотических препаратов.



5. Газированные напитки



Любители Колы и Пепси не раз отмечали прилив бодрости, за которым следует фаза расслабления. Это происходит из-за того, что в напитках таких торговых марок содержится кофеин. Кофеин попадает в кровоток и в мозг, где он раздражает рецепторы, отвечающие за замедление нервных процессов. В этот момент организм начинает вырабатывать адреналин, который обычно выделяется в стрессовых ситуациях. Именно благодаря адреналину мы чувствуем прилив бодрости, активность и желание двигаться. Вскоре мозг понимает, что опасности нет и начинает вырабатывать больше аденозина, из-за чего наступает фаза расслабления.



Те, кто пьют Колу и Пепси, регулярно вынуждены увеличивать дозу, чтобы достичь желаемого эффекта. Кроме кофеина во всех сладких газированных напитках содержится фосфорная кислота, сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и красители. Долгосрочное употребление таких напитков провоцирует развитие сахарного диабета, рака, повреждает стенки желудка, а также влияет на строение костей.



6. Картофельные чипсы



Наверняка, вы замечали, что открывая пачку с чипсами, уже невозможно остановиться не прикончив ее. Дело в том, что картофельные чипсы провоцируют выброс дофамина, который влияет на наш организм также, как наркотики. Психологические исследования показали, что фотографии чипсов и другого фастфуда возбуждают те же рецепторы мозга, что и картинки алкоголя у пьяниц, и снимки запрещенных препаратов у наркоманов.



7. Сахар



Самая распространенная зависимость – пристрастие к сахару. Этот сладкий белый песок заставляет организм выделять дофамин и оказывает примерно такое же влияние на мозг, как и употребление кокаина. Со временем количество выделяемого дофамина становится меньше, а значит дозу потребляемого сахара приходится увеличивать, чтобы достичь удовлетворения.



Отсутствие сахара может вызвать у зависимого человека депрессию и даже спровоцировать ломку, подобную той, которую испытывают наркоманы. Стоит также отметить, что при лечении сахарной зависимости используют варениклин – препарат, которым лечат людей, пристрастившихся к наркотикам.



8. Кофе



Как уже говорилось ранее, кофеин возбуждает рецепторы мозга, способствуя выработке адреналина. Людям, которые пьют много кофе, трудно обходиться без него. При отказе от кофеина у людей наблюдается раздражительность и признаки ломки. Стоит отметить, что кофейная зависимость – одна из самых сильных и лечится она примерно также, как и наркотическая.



9. Шоколад



Все сладкоежки знают, как трудно отказаться от шоколада. И это неудивительно, ведь в плитке шоколада содержатся сахар, жиры, теобромин и энкефалин, который считается аналогом кофеина. Энкефалин и теобромин – стимуляторы, способные расширять кровеносные сосуды, снижать пульс и кровяное давление, оказывая эффект расслабления. Зависимость от шоколада развивается у человека не сразу, а формируется со временем. Однако такое пристрастие сродни героиновой и морфиновой зависимости.