Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска

06.09.2018 22:32

Дети, люди со слабым иммунитетом и ослабленной защитной реакцией дыхательных путей, те, которые злоупотребляют курением или алкоголем, в первую очередь находятся в группе риска и могут заразиться смертельной менингококковой инфекцией.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил врач-эпидемиолог Юлий Жигалов.

Кроме того, человек может заболеть менингитом после переохлаждения, под влиянием любого другого стрессового для организма фактора или травмы.

"Источником болезни может стать больной или являющийся скрытым носителем инфекции человек. При этом он может сам не болеть, но при этом заражать других. Заразиться можно во время прямого контакта с таким человеком, а также во время совместного пользования средствами личной гигиены или посудой. Инфекция довольно неустойчивая в условиях внешней среды, но иногда того, что кто-то покашлял или чихнул, может хватить", – говорит Жигалов.

И хотя инкубационный период болезни может длиться до 10 дней, на первых этапах менингит покажет себя головной болью, острым насморком, температурой, характерной сыпью на ногах, туловище и кровоизлияниями. Распространяется инфекция по организму через кровь. Если вовремя обратиться к врачу, можно избежать летального исхода.

"Важна ранняя диагностика. При своевременном определении менингита болезнь лечится антибиотиками. И довольно успешно. Конечно же, это не касается молниеносной или запущенной форм. В этих случаях – исход один, летальный. Молниеносная форма менингита протекает у людей с очень слабым иммунитетом, организм которых неспособен бороться с инфекцией", – добавляет врач.

Поэтому, чтобы избежать менингита и его самой страшной формы – молниеносной, нужно постоянно заботиться о своем здоровье и укреплять иммунитет.

"Правильное питание, витамины, отдых, отсутствие стрессов, вакцинирование… Кроме того, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены и по возможности избегать мест массового скопления людей", – суммирует Жигалов.

Напомним, в Закарпатской области от молниеносной формы менингококковой инфекции скончалась восьмилетняя девочка из села Порошково Перечинского района. Еще один ребенок с тяжелой генерализованной формой находится в отделении интенсивной терапии. Кроме того, еще 10 жителей села Порошково находятся на лечении, шесть больных имеют локализованную форму – назофарингит и трое являются носителями этого заболевания. Состояние пациентов стабильное, прогноз на выздоровление – оптимистический.

В областном центре здоровья также сообщили, что с 3 по 7 сентября приняты ограничительные меры в Порошковской общеобразовательной школе.