Все рубрики раздела
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска
Дети, люди со слабым иммунитетом и ослабленной защитной реакцией дыхательных путей, те, которые злоупотребляют курением или алкоголем, в первую очередь находятся в группе риска и могут заразиться смертельной менингококковой инфекцией.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил врач-эпидемиолог Юлий Жигалов.
Кроме того, человек может заболеть менингитом после переохлаждения, под влиянием любого другого стрессового для организма фактора или травмы.
"Источником болезни может стать больной или являющийся скрытым носителем инфекции человек. При этом он может сам не болеть, но при этом заражать других. Заразиться можно во время прямого контакта с таким человеком, а также во время совместного пользования средствами личной гигиены или посудой. Инфекция довольно неустойчивая в условиях внешней среды, но иногда того, что кто-то покашлял или чихнул, может хватить", – говорит Жигалов.
И хотя инкубационный период болезни может длиться до 10 дней, на первых этапах менингит покажет себя головной болью, острым насморком, температурой, характерной сыпью на ногах, туловище и кровоизлияниями. Распространяется инфекция по организму через кровь. Если вовремя обратиться к врачу, можно избежать летального исхода.
"Важна ранняя диагностика. При своевременном определении менингита болезнь лечится антибиотиками. И довольно успешно. Конечно же, это не касается молниеносной или запущенной форм. В этих случаях – исход один, летальный. Молниеносная форма менингита протекает у людей с очень слабым иммунитетом, организм которых неспособен бороться с инфекцией", – добавляет врач.
Поэтому, чтобы избежать менингита и его самой страшной формы – молниеносной, нужно постоянно заботиться о своем здоровье и укреплять иммунитет.
"Правильное питание, витамины, отдых, отсутствие стрессов, вакцинирование… Кроме того, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены и по возможности избегать мест массового скопления людей", – суммирует Жигалов.
Напомним, в Закарпатской области от молниеносной формы менингококковой инфекции скончалась восьмилетняя девочка из села Порошково Перечинского района. Еще один ребенок с тяжелой генерализованной формой находится в отделении интенсивной терапии. Кроме того, еще 10 жителей села Порошково находятся на лечении, шесть больных имеют локализованную форму – назофарингит и трое являются носителями этого заболевания. Состояние пациентов стабильное, прогноз на выздоровление – оптимистический.
В областном центре здоровья также сообщили, что с 3 по 7 сентября приняты ограничительные меры в Порошковской общеобразовательной школе.
Теги: Донбасс, болезнь, Закарпатье, менингит
- В Закарпатской области на автодорогу сошли 3 лавины
- Донецкий подросток добежал до границы со Словакией
- В Украине усиливается болезнь-катастрофа: медики разводят руками
- На Закарпатье в пунктах пропуска на украинско-венгерской границе километровые очереди - обе стороны активно борятся с контрабандой
- Здоровье подвело: Янукович ушёл на больничный
- Аваков: "Украина - не Сомали. Я решу ситуацию с "Правым сектором" (ВИДЕО)
- В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры21:28
- «Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым21:02
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс20:28
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата20:01
- Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»19:26
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Интернет ждут масштабные перебои: что известно21:56
- В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры21:28
- «Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым21:02
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс20:28
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата20:01
- Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»19:26
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО