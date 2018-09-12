Медики объяснили, почему вредна разогретая пища

12.09.2018 14:01

Лучше всего готовить еду на один прием.



Врачи опубликовали список блюд, которые не подлежат повторной термообработке из-за образования в них вредных химических соединений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Медики выяснили, что многократное разогревание еды опасно для здоровья. К продуктам, которые нельзя греть дважды, относятся: свекла, картошка, куриное мясо, яйца и грибы.



Во время второго разогрева нитраты и крахмал, содержащиеся в овощах, меняют молекулярную структуру, могут накапливаться в организме и при достижении критического уровня становятся ядовиты.



Разогретые куриные яйца следует съедать через короткое время после приготовления и только в холодном виде, в противном случае вероятность отравиться очень высока.



При разогревании курятины и грибов образуются очень вредные для организма волокна и элементы, которые могут привести к заболеваниям печени и сердца.



Медицинское сообщество рекомендует готовить еду на один раз, а оставшиеся поле обеда овощи лучше съесть в холодном виде и ни в коем случае не стоит запивать еду водой.



У людей, которые пьют воду во время еды или сразу после нее, повышается риск развития диабета. Это происходит, потому что вода способствует абсорбции сахара и увеличению его уровня в крови.