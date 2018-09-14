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Названы привычки, ускоряющие процесс старения

14.09.2018 22:35
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Названы привычки, ускоряющие процесс старения

Шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению.

Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не нервничать – список хороших привычек можно продолжать. Но стоит и помнить о привычках, которые могут помешать сохранить молодость на как можно более долгий срок.

1. Одной из вредных привычек, которая сокращает жизнь, является депрессия, которая ускоряет процесс старения мозга, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

2. Коже необходима постоянная защита от ультрафиолета, ведь солнечные лучи заставляют кожу стареть. Поэтому не стоит игнорировать использование солнцезащитного крема даже зимой.

3. "Социальное" курение или иногда вредные привычки в компании друзей тоже сокращают жизнь. Табак содержит более 3800 химических компонентов, способных нанести коже существенный вред.

4. Одиночество "убивает" человека изнутри.

5. Утренняя чашка кофе давно стала частью нашей жизни. Но черный кофе снижает уровень гормона, который помогает бороться со старением – дегидроэпиандростерона.

6. Соломинки для коктейля также могут привести к преждевременному старению. Ведь постоянное напряжение мышц может спровоцировать образование ранних глубоких сморчков вокруг губ и углубление носогубных складок.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, старение, привычка
 
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