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Названы препятствующие старению мозга продукты
Специалисты оценивали уровень бутирата в крови.
Ученые Университета Иллинойса (США) выяснили, что употребление пищевых волокон способствует снижению риска воспалительных процессов в мозге млекопитающих с возрастом. В случае человека, возможно, это поможет уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на msn.com.
Известно, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, орехах, бобовых, кашах и хлебе, способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике. Бактерии перерабатывают компоненты пищи, которые не перевариваются собственными ферментами человека, и производят короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират.
В ходе исследования ученые использовали мышей, которых разделили на группы в соответствии с возрастом и долей (низкой или высокой) пищевых волокон в корме. Специалисты оценивали уровень бутирата в крови, а также концентрацию провоспалительных веществ в кишечнике. Оказалось, что рацион питания с высоким уровнем пищевых волокон значительно повышал уровень бутирата и уменьшал воспаление в кишечнике у старых грызунов.
Специалисты также оценили активность связанных с воспалительными процессами генов в микроглии - иммунных клеток в центральной нервной системе. Оказалось, что под действием бутирата количество белков, которые могли бы нанести нейронам вред, снижалось.
Теги: Донбасс, мозг, продукты
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