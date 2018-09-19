Названы главные правила здорового ужина

19.09.2018 20:38

Не все продукты полезно употреблять вечером.



Специалисты говорят, что вечером еда не должна содержать тяжелых для пищеварения и обладающих стимулирующим действием продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



О том, что ужин должен быть легким, свидетельствует известная фраза о том, что ужин надо отдать врагу. Хороший и правильный ужин обеспечивает качественный ночной отдых уставшего за день организма. И, конечно, непосредственно перед сном перекусывать тоже не надо, ведь организм не успеет переварить вечером и ночью еду, эта еда будет находиться в желудке до утра, так как все процессы (в том числе, и пищеварительные) ночью замедляются.



Итак, первый продукт, который нежелательно есть на ужин – рис. Очищенный рис, который в основном мы употребляем в пищу, содержит большое количество крахмала и углеводов. После обеда рис (и другие крупы тоже) лучше не есть.



Следующий продукт, негативно влияющий на организм в качестве ужина – шоколад. В нем содержится много углеводов, кофеина и сахара. Поэтому есть шоколад нужно только в первой половине дня.



Следующая вредная вечером еда – булочки и любая выпечка. Сахар и мука высшего сорта приведут только к отложениям на бедрах, никакой пользы от них не будет.



Также вечером следует отказаться от сладких фруктов, содержащих много быстрых углеводов. Но, конечно, лучше уж съесть вечером фрукты, чем торт.



Еще один продукт, который окажет негативное влияние на ваш ночной сон – красное мясо. В нем содержится большое количество тирозина, от чего уровень адреналина повысится. Красное мясо лучше есть утром, а вечером – птицу или нежирную рыбу.



Копчености, колбасы (и вареные, и копченые) содержат тирамин. Он стимулирует выработку норадреналина, стимулирующего нервные импульсы, оказывающие возбуждающее действие на мозг.



Орехи слишком калорийные и жирные, поэтому за ночь они не успеют усвоиться пищеварительной системой организма.



Горчица, хрен и другие острые соусы также во второй половине дня не переварятся и не дадут организму спокойно отдыхать.



Соленья тоже очень тяжелы для желудка. Более того, они могут стать причиной изжоги. Ешьте соленья в первой половине дня, когда организм активен.



И еще одна вредная группа продуктов – фастфуд. Жирная, соленая, пряная пища не приносит никакой пользы и днем, а уж вечером она ляжет неприятной тяжестью в желудке.



Что же лучше съесть на ужин, чтобы избежать неприятных ощущений и хорошо выспаться? Это могут быть рыба (нежирная), моллюски, белое мясо птицы или кролика, почти любые овощи, кисломолочные продукты, яйца, несладкие фрукты.



Объем порции должен помещаться в ваши ладони, сложенные лодочкой.