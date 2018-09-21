Все рубрики раздела
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
Как помочь самому себе, если подавился
Как оказать себе первую помощь.
Все мы примерно представляем себе, что делать если человек вдруг подавился, и ему требуется помощь. Элементарные навыки и то, что мы подсмотрели по телевизору, рефлекторно сработают в нужный момент, и мы придем человеку на помощь, но что делать если подавились мы сами, и рядом никого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
При столкновении с опасной или экстремальной ситуацией, подавляющее число граждан впадают в панику, лишаясь способности мыслить критически. С этим не понаслышке знаком Джефф Рейман, работающий парамедиком и пожарным. Действия в непростых ситуациях, как правило, должны являться достаточно простыми, но быстрыми и эффективными.
Мужчина разработал простую комбинацию из нескольких движений, которая может однажды спасти жизнь.
Вдохновили на технику «самопомощи» Реймана личные занятия в спортивном зале. Однажды инструктор по боксу просто продемонстрировал подопечному эффективное упражнение, помогающее укрепить мышцы пресса. При этом пожарный обратил внимание на специфический побочный эффект - значительное количество высвобожденного из легких воздуха. Именно это фактически жизненно необходимо в ситуациях, когда человек подавился.
Для спасения себя необходимо стать в исходное положение на четвереньки, словно вы намереваетесь выполнять отжимания от пола. Ноги при этом следует согнуть в коленях, руки остаются прямыми, а кулаки упираются в пол.
Следующий шаг предполагает, что человек резко выставляет вперед обе руки и падает на пол, прямо на грудь. Указанное движение позволит за пару секунд освободить легкие от воздуха. Вместе с последним выйдет и причина удушья, к примеру, кусок пищи.
Все же не зря говорится, что лучшее лечение - это профилактика. Некоторые правила безопасности и этикета, которым нас учили родители - прекрасное средство против удушья. Например, не разговаривать с полным ртом, тщательно пережевывать пищу, не класть в рот большие куски. Одним словом, важно усвоить золотое правило: когда я ем - я глух и нем.
Теги: Донбасс, здоровье, помощь, советы
- "Те, у кого есть дети, поймут меня!"
- Мэр Горловки обрадовался "дельной мысли оппозиции"
- Россия бросает своих военных, попавших в плен на оккупированном Донбассе
- Как распознать инсульт и попытаться помочь человеку
- "ДНР" осталась без российской помощи - гумконвоев пока нет
- Властям "ЛДНР" поставлена задача: формировать у жителей "республик" чувство благодарности России
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья