Косметологи подсказали, как избавиться от отеков под глазами

05.10.2018 16:00

Семь эффективных способов.



Кожа вокруг глаз - индикатор состояния здоровья. Усталость, недосып или бокал вина накануне вечером оставляют следы именно под глазами в виде темных кругов или мешков.



Избавиться от них возможно, но вначале стоит найти источник их возникновения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на elle.



Причины появления темных кругов под глазами



Хроническое недосыпание. Возьмите за правило спать не менее 7 часов. Для организма катастрофически не хватает 4-5 часов. Потом недосыпание выливается в бледность, красные глаза и синяки под глазами.



Стрессы. Нарушение сна может быть следствием и стрессовых ситуаций. Проблемы на работе или в личной жизни губительно влияют на нервную систему, в следствии чего могут быть нарушены внутренние процессы в организме. В частности, это приводит к изменениям гармонального фона, а результат вы можете видеть на лице. В этом случае советуем обратиться к невропатологу, энокринологу или гинекологу.



Неграмотный рацион. Жареное, острое, копченое и жирное очень вредное для состояния периорбитальной зоны. Кроме того, любовь к кофе и алкоголю усугубляет проявление темных кругов и отеков.



Аллергия. Реакция на пыль, цветущие растения, шерсть животных, холодный воздух приводит к слезотечению и зуду. Веки раздражаются и возникают круги красноватого оттенка.



Анемия и недостаточное кровообращение. Чтобы узнать это ли причина мешков под глазами - обратитесь к доктору и сдайте соответствующие анализы.



Другие причины. Темные круги также могут быть следствием диет, длительного приема антибиотиков и гормональных препаратов.



Избавиться от темных кругов с помощью косметики



Крем с витамином А. Высокоэффективное питательное средство для ухода за кожей вокруг глаз. Оно содержит большое количество ретиноевой кислоты.



Крем с койевой кислотой или гидрохиноном. Обладает мощным отбеливающим эффектом и значительно сокращает потемнение кожи на тонких участках.



Крем с кофеином. Он помогает сокращать кровеносные сосуды, стимулируя их к активной деятельности.



Крем с эпидермальным фактором роста. Одно из эффективнейших ухаживающих средств для борьбы с синяками.



Избавляемся от мешков с помощью народных средств



Сметанная маска



Смешайте мякоть огурцов со сметаной, измельченной петрушкой и кинзой. Полученную кашицу уложите в марлечку и оставьте под глазами на 20 минут.



Картофельная



Сырая картошка отлично отбеливает кожу. Смешайте мелко порезанный картофель с подогретым молоком.



Творожная



Разомните жирный творог и добавьте к нему несколько капель крепкого чая. Из полученной массы слепите лепешки и приложите к области вокруг глаз.



Ореховая



10 г измельченных грецких орехов смешайте с теплым сливочным маслом. Добавьте 4 капли гранатового или лимонного сока. Нанесите на область вокруг глаз на 20-25 минут.



Из петрушки



Измельчите в блендере 20 г свежей петрушки и добавьте к ней 3 капли лимонного сока.



Эффективные компрессы



Отличным вспомогательным средством будет протирание области вокруг глаз кусочками косметического льда, сделанными из отвара шалфея, петрушки, ромашки, василька и укропа.



Для этого стоит заварить столовую ложку цветков в кружке воды (250 мл) и дать ей настояться не менее 30 минут. Остудить отвар, залить в форму для льда.