Все рубрики раздела
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение
Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение
Привычка долго смотреть в экран телефона повышает риск потери зрения, поскольку голубой свет от смартфона провоцирует появление токсичных молекул в светочувствительных клетках глаз. Об этом заявили исследователи из университета Толедо в США, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
У голубого свет короче длина волны и больше энергии по сравнению с другими цветами. Именно поэтому он является опасным для зрения.
Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлит макулярную дегенерацию,
– отметил доктор Аджит Карунартан.
Токсичные молекулы, которые вырабатываются под действием голубого света, повреждают и разрушают клетки фоторецепторов глаз, которые не восстанавливаются.
Ученые рекомендуют, чтобы предотвратить процесс потери зрения, использовать солнцезащитные очки, которые имеют фильтры ультрафиолета и голубого света, и не пользоваться телефонами, планшетами или ноутбуками в темноте.
Теги: Донбасс, зрение, секрет, привычка
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе08:10
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»23:31
- В Украине представили оружие, превосходящее «Град»15:30
- В полиции сообщили детали гибели актрисы «Дизель шоу»15:20
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- В Украине назвали 100 самых влиятельных женщин страны14:41
- Минздрав в 2019 году начнет полностью возмещать стоимость препаратов инсулина: Супрун14:32
- В Керчи парень погибшей в колледже девушки совершил суицид14:17
- В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка14:04
- В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США13:50
- Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны13:41
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ