Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе

26.10.2018 12:49

Даже худея, многие люди говорят: "Я никогда не смогу отказаться от сахара и сливок в кофе!". Но этот маленький лайфхак может вам помочь.

Неважно, пьете вы кофе дома или в кофейне, приучите себя посыпать его щедрой порцией порцией молотой корицы. Это делает обычный черный кофе вкуснее и слаще. Молотая корица не содержит калорий, но при этом помогает запустить процесс сжигания жира.

Вы можете добавлять эту индийскую пряность не только в напитки, но и в йогурт, овсянку и рисовую кашу, а также посыпать молотой корицей нарезанные яблоки и тосты с арахисовым маслом.

Помимо приятного вкуса и аромата, корица несет много преимуществ для здоровья. Эта специя богата антиоксидантами, которые помогают избавить организм от свободных радикалов и тем самым уберечь от рака. Несколько исследований показали, что корица обладает противовоспалительными свойствами, что полезно при лечении диабета и ожирения, потому что эти заболевания связаны с хроническим воспалением жировой ткани.

Источник: segodnya.ua





