Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»

27.10.2018 20:59

Специалисты из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада, в результате исследований смогли выяснить, что для того, чтобы продлить жизнь людям, которые пережили инфаркт или инсульт, им нужно каждые 20 минут заниматься физическими упражнениями. Об этом сообщает rbc.ua.

В качестве легкой физической нагрузки может подойти ходьбы по комнате, уборка (например, мытье посуды), поход в магазин. При таком графике человек будет сжигать примерно 770 килокалорий в день и чувствовать себя совершенно нормально.

В эксперименте, который провели ученые, принимали участие более 10 человек, которые страдают коронарной недостаточностью. Все добровольцы носили специальные часы-браслеты, которые следили за их уровнем активности. Данные, которые были получены с этих браслетов, анализировали специалисты. Ученые доказали, что увеличение физической нагрузки может заметно понизить вероятность проблем с сердцем.