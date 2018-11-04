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Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга

04.11.2018 08:00
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Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга

Следует прекратить любую физическую активность.

Сотрясением мозга называется травма мягких тканей или кровеносных сосудов головного мозга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Существует три степени тяжести сотрясения мозга:

Первая степень. Это легкое сотрясение, которое проходит без обморока. Пострадавший может быть дезориентирован, потерять способность к связанному мышлению, но уже через 20 минут он возвращается к нормальному состоянию.

Вторая степень. Это более сильное сотрясение, тем не менее, оно также проходит без потери сознания. Присутствует дезориентация и неспособность к нормальному мышлению, которые сохраняются больше 20 минут. Кроме того, у пострадавшего может пропасть кратковременная память, могут быть забыты несколько минут до сотрясения и сам момент получения травмы.

Третья степень сопровождается потерей сознания, дезориентацией, неспособностью к связанному мышлению, возможно, потерей краткосрочной памяти. При сотрясении третьей степени необходимо срочно вызвать скорую помощь.

При подозрении на сотрясение мозга любой степени следует прекратить любую физическую активность, иначе есть риск получения гораздо более серьезной травмы головного мозга. Кроме того, необходимо обратиться к врачу в кратчайшие сроки.

Симптомы сотрясения мозга у всех проявляются индивидуально, и могут беспокоить пострадавшего от нескольких часов до нескольких месяцев. Будьте внимательны у своему организму, чтобы распознать травму, которая может проявиться в спутанности сознания, рассеянности, размытости зрения, невнятной речи, потере равновесия, звоне в ушах, тошноте, а также головной боли, головокружениях и расстройствах сна.



Теги: Донбасс, сотрясение мозга, медики
 
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