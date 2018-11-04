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Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония
Это "тихий убийца".
Каждый 8-й человек, страдающий от повышенного артериального давления, даже не знает об этом. Между тем данное расстройство является «тихим убийцей», который постепенно подводит человека к смертельно опасным инсультам или инфарктам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Британские исследователи установили, что каждый 8-й взрослый житель Англии живет с недиагностированным повышенным артериальным давлением, о котором он даже не подозревает. Всё это помещает миллионы людей в группу повышенного риска в связи с угрозой развития инсультов и инфарктов. Повышенное давление или гипертонию нередко называют «тихим убийцей», что связано с тем фактом, что данное расстройство часто развивается без всяких симптомов. Человек не подозревает о наличии гипертонии до тех пор, пока не становится жертвой тяжелейшего инсульта или инфаркта, нередко приводящих к смерти или тяжелой инвалидизации.
Отметим, что сегодня в распоряжении большинства людей имеются доступные и вполне надежные домашние тонометры, которые позволяют проводить замеры артериального давления ежедневно. Именно этого и добиваются врачи, которые считают, что замер давления должен стать для человека такой же повседневной рутиной, как чистка зубов или измерение температуры в случае возникновения недомогания. Чем раньше будут замечены патологические изменения давления, тем выше вероятность своевременного начала приема профилактических лекарств.
Данного рода препараты намного снижают риск развития инфаркта и инсульта. Лечение этих тяжелых болезней обходится российской экономике в многие миллиарды рублей, а сотни тысяч людей каждый год умирают или становятся инвалидами из-за того, что они просто вовремя не следили за своим давлением.
Теги: Донбасс, гипертония, медики
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