Названа польза и вред гранатового сока

04.11.2018 21:41

Наиболее благоприятное воздействие сок граната оказывает на пищеварительную систему.



Еще наши далёкие предки употребляли гранат, как средство борьбы с болезнями и применяли в пищевом рационе. Уже в те времена врачи древнего Рима и Греции знали о целительных свойствах этого фрукта и использовали его при лечении своих пациентов. При помощи граната боролись с болезнями горла, дизентерией, кровотечениями и жаром, а также пытались лечить болезни кишечника и желудка. И в наше время всё ещё актуальны целебные качества гранатного сока, его часто применяют в уникальных рецептах народной медицины.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



Полезные свойства гранатового сока



Полезные качества гранатного сока заключаются в его очень высокой биологической активности, она намного выше, чем у других ягод и фруктов. Сок, добытый из граната из-за своих ценных качеств считается наиболее полезным по сравнению с остальными. Он лидер по количеству содержания разных органических кислот и особенно по лимонной кислоте. Именно из-за неё сок обладает таким неповторимым и запоминающимся кислым вкусом. Также этот сок очень много содержит таких полезных веществ, как: фосфор, кальций, железо, калий, медь, магний, водорастворимые полифенолы и различные витамины. По количеству находящегося в нём калия он занимает почётное первое место среди других соков. Благодаря своим полезным и целительным качествам этот фрукт врачи в первую очередь рекомендуют посетителям приносить находящимся у них на лечении больным. Именно из-за входящих в его состав полифенолов, или, как их ещё называют, антиоксидантов, наш организм замедляет своё старение. У данного сока очень много почитателей, поэтому люди небезосновательно хотят знать о его полезных и вредных качествах.



Из-за входящих в его состав фолацина, танина и пектиновых соединений он способен справиться с диареей и воспалениями желудочно-кишечного тракта. Органическая кислота положительно влияет на наше пищеварение. Сок способен отдать нашему организму наибольшее количество содержащихся в нём витаминов и полезных веществ, этому полезному качеству он обязан своей легкой усвояемостью.



Для людей, столкнувшимися с такими проблемами, как гипертония и отёки, гранатовый сок поможет своими мочегонными свойствами. Его поистине уникальная особенность заключается в том, что он сильно обогащает организм больного калием, а не вымывает этот полезный микроэлемент из его состава, как происходит при применении других препаратов. Данное качество гранатного сока позволяет забыть про отёки и положительно сказывается на работе нашего сердца, а также влияет на оздоровительные процессы этого важного органа. Для больных, страдающих анемией очень важно регулярное применение этого сока, ведь его целебные способности приведут к нормализации уровня гемоглобина в крови.



Всем известно, что красное вино, клюква и зелёный чай своими полезными качествами защищают наш организм от свободных радикалов, но они никогда не справятся с этой задачей так, как это делает гранатовый сок. Из-за этих его особенностей его нужно включить в повседневный рацион людям, которые проживают в зонах с повышенным радиоактивным фоном. Этими своими уникальными способностями он не даёт образоваться в нашем организме раковым опухолям и препятствует их дальнейшему развитию и особенно эффективно справляется со злокачественными опухолями в предстательной железе. А в зимнее время гранатовый сок послужит вам, как антивирусный препарат и сохранит, и увеличит ваш иммунитет. Врачи рекомендуют принимать его при простудных заболеваниях, ангине и атеросклерозе. Гранатовый сок отлично справляется с утолением жажды и способен улучшить аппетит, способствует более быстрому заживлению ожогов.



Гранатовый сок для беременных



Его необходимо обязательно включить в повседневный рацион беременной женщине. Но стоит не забывать о его довольно сильной концентрации и разводить его при применении морковным или свекольным соками. Специалисты также советуют готовить витаминные коктейли. В сто грамм гранатного сока добавляют пятьдесят грамм морковного или свекольного сока. Если будущие мамы будут выпивать такую витаминизированную смесь вечером и утром, то не в каких витаминных комплексах она не будет испытывать нужды. Но стоит помнить, что пить его надо, прибегая к помощи соломинки, чтобы не навредить своим зубам.



Для использования этого сока в профилактических целях разбавляйте его простой кипяченой водой. Тогда он не станет оказывать раздражительное влияние на пищеварительные органы и способствовать разрушению зубной эмали. Те, кто хочет внести что-то новое в своё повседневное меню могут поэкспериментировать, разбавляя его различными фруктами из тропиков, и вы получите весьма полезные и экзотические напитки.



Для повышения уровня гемоглобина в крови выпивайте гранатовый сок каждый день по 250 мл. Можете поделить это количество сока на несколько частей и выпивать его, разбавляя кипяченой водой в течение всего дня. Если вы в разбавленный гранатовый сок добавите ложку меда, то получите превосходное средство для борьбы с угревой сыпью.



Польза гранатового сока для мужчин



Следует упомянуть и о пользе сока для мужчин. Как показывают научные исследования гранатовый сок, исключительно, полезен для мужского организма.



- Значительно очищаются от холестерина кровеносные сосуды, этому способствует содержащиеся в соке антиоксиданты.



- Служит профилактическим средством для предотвращения возникновения раковых заболеваний простаты.



- Помогает восполнить нашу повседневную потребность в витаминах и микроэлементах.



- Все прекрасно знают, что при плохом кровообращении мужская сила становится значительно слабее, а полезные свойства сока положительно влияют на работу сердечной мышцы, что в свою очередь хорошо сказывается на потенции.

Также расскажем и о вреде, который может нанести здоровью гранатовый сок. Людям, мучающимся от излишней кислотности и с такими заболеваниями, как панкреатит, имеющие язвенные болезни, стоит воздержаться от употребления сока. В данной статье уже упоминалось его разрушительное влияние на эмаль зубов. Знайте меру в употреблении гранатного сока и никаких негативных последствий вы не получите, а извлечёте только пользу для своего организма