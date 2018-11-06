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Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа
Первые признаки грядущей эпидемии гриппа в Украине дадут о себе знать в декабре текущего года, и они будут проявляться в росте заболеваемости, а эпидемический порог будет в пиковой фазе в конце января следующего года. Как передает replyua.net, об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко.
«Раньше декабря роста заболеваемости ждать не стоит. Если говорить не просто о заболеваемости, а о превышении эпидпорога, то это может произойти в конце января следующего года», - пояснила она. Также эксперт добавила, что, к сожалению, показатель заболеваемости в этом эпидсезоне ожидается значительно более высокий, чем в предыдущие годы.
«Он будет определено выше, по сравнению с предыдущими сезонами 2016-2017, 2017-2018, потому что процесс идет циклично. К примеру, в прошлом сезоне уровень заболеваемости был достаточно низкий, даже необычно низкий, но такого везения постоянно не бывает», - подчеркнула специалист.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, эпидемия
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