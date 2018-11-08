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Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году
Сезон простуды на низком старте: насморк, температура, головные боли. Какие препараты вытянут из кошелька больше, а какие можно заменить эффективными народными методами, узнавал Сегодня.
Осень пришла – готовь дополнительную копейку на простуду, грустно шутят люди. В аптеках противовирусные препараты стартуют от 20 до 190 грн.
Второе по популярности при простуде – жаропонижающие. Как правило, это порошковые чаи от 20 грн. Главный компонент в таких – это парацетамол. Но чем больше вкусовых добавок и чем известнее бренд, тем выше цена. В день такой чай нужно пить дважды: утром и вечером. По крайней мере, в первые три дня болезни, а это минимум 120 грн. Снизят высокую температуру и таблетки парацетамола. Здесь цены колеблются от 10 грн за простые, и доходят до 400 грн. Такие препараты врачи советуют принимать, когда температура еще не достигла отметки 38,5.
Спреи от насморка стоят от 17 до 200 грн, но врачи советуют пользоваться соляными растворами. Их можно сделать и в домашних условиях. Достаточно развести столовую ложку морской соли на один стакан воды. Освободит нос от насморка и ароматерапия.
Там где насморк – появляется кашель и боль в горле. Цена на действенные спреи – от 40 до 250 грн. Главное, чтобы выводили мокроту. Подешевле тоже есть вариант – можно использовать растительные препараты, например, корни алтея.
В сумме классическая корзина от простуды вытянет из кошелька 1500 грн. Если же часть препаратов заменить на растительные, выйдет почти вдвое дешевле. А еще выгоднее, если на приеме у врача вы попросите назвать действующий компонент каждого препарата: по нему в аптеке вы сможете приобрести более дешевые, но не менее эффективные средства.
Теги: Донбасс, стоимость, простуда, лечение
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