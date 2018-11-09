Медики нашли потенциальную причину аутизма

09.11.2018 08:31

Плохая экология и грязный воздух опасны для здоровья.



Исследование показало, что загрязнение воздуха может стать причиной детского аутизма. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.



- Исследование, сосредоточенное на группе детей из Шанхая возрастом от нуля до трех лет, показало, что воздействие мелких частиц выхлопов автомобилей, промышленных отходов и других источников загрязнения воздуха (PM2.5) увеличивало риск развития аутизма до 78%,- отметил автор.



Группа ученых из Университета Монаша в Австралии во главе с доцентом Школы общественного здоровья и превентивной медицины Юмингом Го (Yuming Guo) впервые занялась вопросом влияния долгосрочного воздействия загрязненного воздуха на аутизм у маленьких детей в развивающейся стране. Исследование включало 124 ребенка с этим расстройством и 1240 здоровых детей, ученые поэтапно наблюдали их в течение девяти лет и изучили связь между загрязнением воздуха и расстройством аутистического спектра. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental International.



- Причины аутизма сложны и понятны неполностью, однако фактор окружающей среды все чаще называется среди важнейших наряду с генетикой. Развивающийся мозг маленьких детей более уязвим к токсическим воздействиям окружающей среды, и в нескольких исследованиях предполагалось, что это может повлиять на функцию мозга и иммунную систему. Эти эффекты могут объяснить сильную связь, которую мы обнаружили между воздействием загрязненного воздуха и расстройством аутистического спектра, однако точнее изучить эту связь нам помогут только дальнейшие исследования, - уверен Го.



Загрязнение воздуха - одна из главных проблем в современном мире и ежегодная причина смерти до 4,2 миллиона человек (по данным Всемирной организации здравоохранения). Вредные отходы провоцируют множество болезней и летальных исходов в Китае и Индии, особенно в густонаселенных районах этих стран. Даже в Австралии, где ситуация, как правило, лучше, загрязнение воздуха промышленными предприятиями вызывает около трех тысяч преждевременных смертей в год, что обходится стране в 24 миллиарда долларов.



- Негативные последствия загрязнения воздуха для здоровья человека задокументированы, безопасного уровня воздействия отходов просто не существует. Даже очень малое количество вредных частиц, как правило, связано с преждевременными родами, задержкой в обучении и рядом серьезных заболеваний, включая сердечные заболевания, - подчеркивает ученый.



В исследовании рассматривались последствия для здоровья трех типов твердых частиц - PM1, PM2.5 и PM10. Так обозначаются мелкие частицы в воздухе, которые являются побочными продуктами выбросов заводов, выхлопов транспортных средств, строительных работ и дорожной пыли. Чем меньше частицы, тем больше они способны проникать в легкие и кровоток, вызывая ряд серьезных заболеваний.