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Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
Шесть причин пугающей головной боли.
При учащении приступов головной боли многие подозревают рак. Но врачи утверждают, что чаще всего головную боль вызывают все же совершенно рутинные вещи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Головная боль – это следствие того, что сосуды, нервы или мышцы головы чрезмерно стимулируются какими-то раздражителями (триггерами). Какие факторы раздражают рецепторы организма почти у всех?
Алкоголь. По словам ученых, выпивка влияет на состояние кровеносных сосудов и на уровень артериального давления. головной боли. Возникающие под влиянием алкоголя изменения в кровотоке воздействуют на нервы ствола головного мозга, что и приводит к боли. Особенно хорошей способностью провоцировать головную боль отличается красное вино.
Переработанное красное мясо. Съеденный кусок колбасы вполне способен вызвать головную боль. В переработанных из красного мяса продуктах почти всегда содержатся нитраты. Человек может этого не ощущать, но попавшие в его организм нитраты могут оказаться триггером боли.
Дефицит сна. На самом деле в точности неизвестно, почему головные боли появляются из-за недосыпа. Есть гипотеза, что недостаток сна способствует снижению болевого порога и ненужной стимуляции нервов ствола головного мозга.
Беспорядочное питание. Этим отличаются люди, которые так увлекаются делами, что забывают о необходимости поесть и могут провести без еды сразу много часов. Врачи подчеркивают: долгие паузы между приемами пищи чреваты дегидратацией, а также дефицитом необходимых мозгу витаминов и других питательных веществ.
Сутулость. Сидеть и стоять нужно держа тело по возможности прямо. Сутулость и привычка горбиться повышают нагрузку на определенные мышцы шеи, провоцируя тем самым возникновение мышечного спазма и раздражение нервов.
Стресс. Данный фактор называется учеными причиной головной боли напряжения, самой распространенной разновидности головной боли. Также замечено, что люди, которые часто сталкиваются со стрессом, отличаются повышенной чувствительностью к разной боли, не только головной.
Теги: Донбасс, мигрень, головная боль
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