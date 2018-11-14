Все рубрики раздела
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета
Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает дергаться глаз. Народные приметы толкуют этот знак в зависимости от дня недели, в который это произошло. Об этом пишет Vanguem.
Эта примета говорит о следующем:
Когда дергается правый глаз - к приятному известию, обещающему прибыль, карьере, появлению новых финансовых возможностей, радости, удачи. Это считается положительным явлением.
Когда дергается левый глаз - к слезам, потере, возможным неудачам, убыткам. В этом случае нужно более внимательно отнестись к происходящим событиям, так как это явление считается отрицательным и может привлечь негативные известия.
Когда дергается веко
В этом случае необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, так как трактовка приметы зависит от того, у кого дергается веко у мужчины или женщины.
Если дергается верхнее веко правого глаза у сильной половины человечества - к появлению положительных эмоций, счастью, прибыли, романтическим свиданиям, процветанию. У женщин это явление указывает на более негативные последствия, которые могут привести к несчастью, разочарованию, поэтому необходимо быть внимательнее.
Если происходит подергивание верхнего левого глаза у мужчин - к убыткам, потерям, финансовому разочарованию. В этом случае мужчины должны насторожиться, здесь речь идет о негативной ситуации. У слабой половины человечества такое проявление говорит о более позитивном настрое, который обещает удачу, любовные приключения, интересные встречи, удачные приобретения и различные приятные события.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, глаз, приметы, нервный тик
- Парень получил серьезную травму, наткнувшись на ветку
- Чотири способи позбутись темних кіл під очима
- Захарченко рассказал о "перевороте" в "ЛНР"
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- "Бабочки" на носу защитят глаза от ожога
- Чтобы рыбалка была удачной! Народные приметы о рыбалке
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Ликвидацию Захарченко заказал человек из окружения Януковича: названа фамилия11:48
- "Я аж прослезился", - Сеть повеселили бредовые рассказы Пушилина о "возвращении в семью" и "рынках сбыта" в ЕС11:15
- На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери11:00
- Блогер разоблачил позорное вранье боевиков "ДНР" о "высокой" явке на "выборы" - реальные данные соцопроса10:45
- Царев в печали: ФСБ депортирует в Украину его друга - главаря "Оплота" и террориста "ДНР" 09:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Украину обязали выплатить 7,5 тысяч евро несправедливо осужденному за убийство китайцу16:46
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Возникла во время восхода Солнца: жители Екатеринбурга запечатлели появление Нибиру - фото 16:01
- Гройсман пригрозил отставкой мэрам городов, где есть проблемы с отоплением15:30
- Жители Калгари заблокировали заявку города на проведение Олимпиады-202615:20
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- Стало известно, какие в США подготовили новые сильнейшие санкции против РФ и когда они окончательно вступят в силу 14:48
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов