Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года

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Медики рассказали о пользе какао.
Ученые из Германии установили, что продукты, содержащие какао, могут быть использованы в качестве источника витамина D, дефицит которого лишает организм защитных ресурсов и делает человека склонным к развитию многих болезней и депрессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Какао защищает от многих болезней и продлевает жизнь, - данное заключение было сделано учеными из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера. Специалисты отмечают, что в первую очередь их выводы касаются масла какао и темного шоколада.
Исследование показало, что какао-бобы содержат в своем составе прекурсоры витамина D, которые в процессе высушивания на солнце превращаются в витамин D2 (эргокальциферол). Витамин D2 образуется в результате воздействия ультрафиолета на эргостерол - данное соединение человек получает с продуктами питания, а также из собственной кожи, где оно вырабатывается под влиянием УФ лучей.
Недостаток обнаруженного в какао витамина чреват развитием многих болезней, способных сокращать жизнь. Известно, например, что витамин D2 защищает от появления наследственных заболеваний посредством усиления транскрипции РНК, ДНК. Также витамин D2 участвует в регуляции иммунной функции, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям. При оценке предполагаемой длительности жизни ВИЧ-положительных людей важным критерием выступает именно содержание D2 в крови.
Кроме того данный витамин, содержащийся в какао, регулирует давление крови, снижает риск развития болезней сердца, сосудов, регулирует сахар в крови и активность инсулина, предотвращает рост злокачественных клеток и оказывает профилактическое действие на развитие онкологических болезней толстой, прямой кишки, мочевого пузыря, простаты, яичников, молочной железы.
Ученые отмечают, что проблема дефицита D и его разновидностей особенно актуальна зимой, когда из-за короткого светового дня и пасмурной погоды солнечного света чаще всего недостаточно. В этот период продукты с какао принесут организму человека огромную пользу, та как поспособствуют защите от болезней и тем самым посодействуют продлению жизни.
Теги: Донбасс, здоровье, какао, холод
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